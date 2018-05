Premiere am 18. Mai"Ein Käfig voller Narren" im VolXhaus Klagenfurt

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dirk Smits ist als "Zaza" zu erleben © (c) HORST Bernhard STUDIOHORST

Ich bin, was ich bin“, ist nicht nur das bekannteste Lied in „La Cage aux Folles“ („Ein Käfig voller Narren“), sondern auch so etwas wie das Motto des Musicals: Die Story rund um ein homosexuelles Paar, dessen gemeinsam aufgezogener Sohn sich ausgerechnet in die Tochter eines konservativen Politikers verliebt, ist ein Plädoyer für Toleranz.