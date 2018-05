Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wieder wurde der Bereich St. Georgen am Sandhof/Drasendorf von den heftigen Regenfällen getroffen. Schlamm musste mit Kübeln aus Häusern abtransportiert werden. Klagenfurter Kreuzung Völkermarkter Straße/Südring wurde überflutet.

Die Kreuzung Völkermarkter/Straße Südring war überflutet © FF Haidach

Wer heute aus dem Fenster schaut, wird sich über den anhaltenden Regen gar nicht freuen. Denn nicht nur Gemüsebeet, Wiesen und Co. sind mit Wasser schon vollgesaugt, auch Häuser und Straßen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund des Starkregens mussten Montagnachmittag in Klagenfurt wieder die Feuerwehren ausrücken. Gegen 16.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Haidach zur Kreuzung Völlkermarkter Straße/Südring gerufen. Da der Kreuzungsbereich überflutet war, musste dort das Wasser abgepumpt werden.

