© Fuchs Jürgen

Unbeständig, mäßig warm. Ein Tiefdruckgebiet wandert langsam über die Alpen ostwärts weiter. Es ist recht wechselhaftes Wetter vorherrschend, wobei gebietsweise auch Regenschauer mitmischen. Im Bergland und Richtung Stockenboi ist das Regenschauerrisiko definitiv am größten, weiter im Osten und rund um den Wörthersee am geringsten. Pankratius, Servatius, Bonifatius, kalte Sophie – alles wohlklingende Namen! "Es handelt sich hierbei um die sogenannten Eisheiligen, welche sich dieses Jahr aber als relativ harmlos erweisen", merkt der Wetterexperte Werner Troger so nebenbei an. Es ist zwar tagsüber merklich kühler als zuletzt, doch Nachtfrost ist definitiv nirgends kein Thema. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen etwas mehr als 15 Grad. Die 20-Grad-Marke bleibt überall tabu.