An ihrer Tür wurde die Frau ausgetrickst. Während sie mit einer ihr unbekannten Frau sprach, dürfte sich jemand in die Wohnung geschlichen haben. Eine Schale und Schmuck um 13.000 Euro wurden gestohlen.

An der Wohnungstür wurde die Frau ausgetrickst © KLZ/Erwin Scheriau

Montagvormittag hat eine ihr unbekannte Frau eine 77-jährige Klagenfurterin an ihrer Wohnungstür in ein Gespräch verwickelt. In der Zwischenzeit dürfte ein weiterer Täter - oder eine Täterin - über die offene Terrassentür in das Haus eingedrungen sein. Dort wurde jedenfalls eine Silberschüssel mit drei Ringen gestohlen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt rund 13.000 Euro.