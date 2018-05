Facebook

Traditionellerweise sagen im Mai besonders viele Brautpaare in Österreich ja. Ein Drittel der Verliebten will im Schloss heiraten. Das ergibt eine Erhebung des Hochzeitsportals Hochzeits-Location mit Sitz im oberösterreichischen Friedburg. Bei den 1,8 Millionen Seitenaufrufen in den letzten zwölf Monaten entfiel ein Drittel auf Schlösser und Burgen. Bei Terminanfragen beziehen sich ebenfalls ein Drittel auf Schlösser. Allerdings müssen Brautpaare zeitig, also etwa 18 bis 24 Monate vor dem Wunschtermin, planen. Denn nur jede zehnte Location auf dem Hochzeits-Portal ist ein Schloss.