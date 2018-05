Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein 36-jähriger Feldkirchner wurde bei Arbeiten in Pörtschach am Wörthersee verletzt: Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins UKH geflogen werden.

Der Mann wurde ins UKH geflogen © KLZ/Markus Traussnig

Am Montag am Morgen verletzte sich ein 36-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Feldkirchen in Pörtschach im Bezirk Klagenfurt-Land. Der Mann wollte einen Bagger von einem Anhänger abladen. Dabei kam es zu einem technischen Defekt eines Dämpfers und die Laderampe klappte aus und fiel auf den Mann. Der 36-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und musste vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins UKH Klagenfurt geflogen werden.