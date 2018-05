Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Müll und versperrte Toiletten: Ein Leser ist empört, in welchem Zustand sich eine WC-Anlage entlang der Loiblpass-Straße befindet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Müll ist unübersehbar © Privat

Der Anblick ist alles andere als appetitlich: Der Bereich vor der WC-Anlage, die sich entlang der Loiblpas-Sstraße (B91) nach dem Gasthof Singer auf der Hollenburg in Fahrtrichtung Ferlach befindet, ist vermüllt. Was einen Kleinen Zeitung-Leser ebenfalls sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass die Toiletten versperrt sind. Aus der zuständigen Gemeinde Köttmannsdorf heißt es, dass man sich der Sache annehmen wird. Das ist noch am Montag geschehen. Der Müll wurde entfernt.