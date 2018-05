Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein verurteilter Kärntner hat im Vorjahr in der Justizanstalt Graz-Karlau seinen Mithäftling, ebenfalls aus Kärnten, erschlagen. Aus Hassgefühlen, laut Gutachter. Im Juni beginnt der Prozess.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Justizanstalt Graz-Karlau kam es zu der Bluttat © APA/Scheriau

Ein verurteilter Mörder wurde selbst zum Mordopfer: Er ist in der Justizanstalt Graz-Karlau von seinem Mithäftling getötet worden. Der damals 33-jährige Täter hat den Mann (34) am 19. Juni 2017 in der gemeinsamen Zelle mit einem abgebrochenen Tischfuß erschlagen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.