Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kirschentheuer begannen am Sonntag, Teile der Solarpaneele vom Dach zu entfernen. Brandermittler nahmen ihre Arbeit auf.

Die 8000 Quadratmeter große Halle wurde zur Gänze zerstört © FF Kirschentheuer

Weithin war Samstagnachmittag die Rauchsäule sichtbar. Auf dem Areal von "Jetmarine" in Kirschentheuer stand eine 8000 Quadratmeter große Halle, in der sich zehn Boote befanden, in Flammen. Elf Feuerwehren mit 150 Mann standen im Löscheinsatz.

