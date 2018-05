Ferlach Nach Großbrand: Halle ist einsturzgefährdet

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die 8000 Quadratmeter große Halle wurde gänzlich zerstört © FF Kirschentheuer

Der Großbrand, der Samstagnachmittag auf dem Areal von "Jetmarine" in Kirschentheuer in Ferlach ausgebrochen war, hält heute noch die Feuerwehrleute in Atem. Derzeit gibt es ein großes Problem: "Die Halle ist einsturzgefährdet", sagt Karl Mikl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kirschentheuer, die seit Samstag durchgehend vor Ort ist. Bevor die Brandsachverständigen im Inneren der Halle ihre Arbeit aufnehmen können, müssen Teile der Solarpanele auf dem Dach entfernt werden. Die Panele produzieren noch immer Strom.