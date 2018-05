Kleine Zeitung +

Ferlach Großbrand in Kirschentheuer: Löscharbeiten zeigen Erfolge

Großalarm für die Feuerwehren im Abschnitt Rosental in den Hallen einer Bootswerft an der Loiblpassstraße in Kirschentheuer. Eine von zwei Großhallen einer Bootswerft steht in Vollbrand. Über 150 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Erste Löscherfolge.