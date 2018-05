Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/FF Moosburg

Eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen war am Samstag gegen 9.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Turracher Bundesstraße aus Richtung Moosburg kommend in Richtung Feldkirchen unterwegs. In Gradenegg wollte sie nach links in eine Seitenstraße abbiegen, musste jedoch ihr Fahrzeug wegen eines entgegenkommenden Autos anhalten.