Kleine Zeitung Plus

Klagenfurts Wehren werden gerade analysiert. In einem Schreiben von Feuerwehrleuten werden nun Schließungen gefordert.

Eine Übung am Flughafen Klagenfurt © Weichselbraun

Zehn freiwillige Feuerwehren mit mehr als 500 Mitgliedern gibt es in Klagenfurt. Und sie alle warten auf die sogenannte „Forplan-Studie“, die in zwei Wochen präsentiert werden soll. Darin wird von deutschen Sachverständigen die Qualität der Feuerwehrstruktur in der Stadt analysiert.