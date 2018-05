In der Maximilianstraße baut das Kärntner Siedlungswerk am ehemaligen Telekom-Gelände.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am ehemaligen Telekom-Gelände wird gebaut © Weichselbraun

Jahrelang lag das ehemalige Betriebsareal der Telekom in Waidmannsdorf brach. Vor wenigen Tagen aber rollten in der Klagenfurter Maximilianstraße die Bagger an und lassen jetzt einen neuen Wohnkomplex entstehen. Insgesamt 148 Wohnungen werden dort in den nächsten Jahren vom Kärntner Siedlungswerk gebaut.