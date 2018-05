Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kanizaj

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr hielt ein 15-Jähriger aus Köttmannsdorf auf seinem Moped in Klagenfurt an einer Haltelinie an. Beim Einbiegen in die Lerchenfeldstraße übersah er das Moped eines 21-jährigen Mannes aus Klagenfurt, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Klagenfurter verließ vorerst die Unfallstelle, kam jedoch zurück und gab an, verletzt worden zu sein. Er wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.