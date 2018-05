Facebook

Es gibt keine wesentliche Wetteränderung und daher sind weiterhin keine wirklich stabilen Bedingungen zu erwarten. Zumindest zeitweise ist es freundlich und durchaus länger sonnig. In der labilen Luft bilden sich bis zum Nachmittag dickere Quellwolken und nachfolgend erste Schauer oder Gewitter im Bergland aus. "Bei Bergtouren sollte man aus diesem Grund die wachsende Gewittergefahr in die Planung einbeziehen und sicherheitshalber alle Aktionen um Mittag oder am frühen Nachmittag abgeschlossen haben", rät Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Die Schauer und Gewitter werden am Nachmittag zudem über manche Täler ziehen und somit mehr Orte treffen. Die Tageshöchstwerte schaffen beispielsweise in Finkenstein maximal etwas mehr als 20 Grad.