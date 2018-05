Facebook

Ina Trabesinger im Video zu "Kannst du" © Zaunschirm

"Ich würde für dich die Sonne klauen, ein Haus am See aus Gold hin bauen", singen Peter Karpf und Ina Trabesinger in ihrem ersten gemeinsamen Lieb "Kannst du". Nun wurde auch das Video zum Song veröffentlicht. Und in dem Liebeslied machen die beiden auch eine Liebeserklärung an ihre Heimat Klagenfurt. Unter der Regie von Mario Zaunschirm werden die schönsten Plätze Klagenfurts - von den Brunnen der Stadt bis hin zum Gustav Mahler Komponierhäuschen und dem See - gezeigt.

Finanziert hat das Video übrigens der Tourismusverband Klagenfurt. Geschäftsführer Helmuth Micheler: "Mit dieser Musik transportieren wir beeindruckende Bilder, eine perfekte Kombination."