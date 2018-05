Diese Woche in Klagenfurt und Umgebung: Wiederaufnahme einer Komödie, Konzert der "Meister von Morgen", Perspektiven für die aktuelle Flüchtlingsarbeit, Klagenfurter Mariensingen, Kindersicherheitsolympiade und ein Käfig voller Narren.

Felix Strasser © KK/Veranstalter

"Vada", der Verein zur Anregung des dramatischen Appetits, bringt die Wiederaufnahme der akademisch-grotesken Komödie (halb Kabarett/halb Manifest) "Fahren Sie niemals Untergrundbahn" auf die Bühne. Das Publikum versammelt sich, um einen populärwissenschaftlichen Vortrag zu lauschen. Felix Strasser entpuppt sich in der Rolle des Vortragenden aber als Hochstapler, der die bereits verprasste Gage zu rechtfertigen versucht, indem er die vereinbarten fünfzig Minuten mit wüstem Kauderwelsch füllt. Das absurde Referat frei nach Anton Tschechpow, Daniil Charms, Nikolaj Gogol und anderen Autoren ist auf jeden Fall zum Lachen - für diejenigen, die Mitleid mit dem Professer empfinden, ist es aber vielleicht auch zum Weinen. Inszenierung: Yulia Izmaylova.

Theater Klagenfurt. Montag, 14. Mai im Raum8. - 15./22./23./24./27./28. Mai im Jugendstiltheater. Samstag, 26. Mai in Krumpendorf, Bahnhofsbuffet Zur Dampflok. Infos unter: Tel. 0680-206 14 92, www.vada.cc

Das Stadttheater Klagenfurt setzt die Kooperation mit dem Kärntner Landeskonservatorium fort: Absolventen der musikalischen Kamerschmiede des Landes stellen sich einem aufwendigen Auswahlverfahren und präsentieren ihr Können in einem großen Konzert. Die Musiker werden dabei vom Kärntner Sinfonieorchester begleitet. Die musikalische Leitung übernimmt der österreichische Violinist Emmanuel Tjeknavorian. Der junge Künstler stellt sich hier erstmals als Dirigent vor. Auf dem Programm stehen Werke von u. a. George Gershwin, Manuel De Falla, Richard Galliano, Jacques Ibert und Giuseppe Verdi.

Klassik Klagenfurt. Konzerthaus. Mittwoch, 16. Mai 19.30 Uhr. Tel. (0463) 540 64, www.stadttheater-klagenfurt.at

Siegfried Stupnig referiert am Mittwoch zum Thema "Von Tschetschenien nach Klagenfurt - Perspektiven für die aktuelle Flüchtlingsarbeit" ein. Im Vortrag wird die Geschichte Tschetscheniens skizziert und der historische Konflikt mit Russland dem Versuch einer Analyse unterzogen. Unter anderem, in Bezugnahme auf die kollektiven Traumata des Volkes, werden die Perspektiven tschetschenischer Familien in Österreich/ Kärnten beleuchtet. Die konkreten Inklusionsmaßnahmen bilden einen weiteren Schwerpunkt. Diskutiert werden im Weiteren die Abschiebungen von sehr gut integrierten tschetschenischen Familien aus Österreich und die kollektive Angst die dadurch ausgelöst wird. Perspektiven für die aktuelle Flüchtlingsarbeit runden den Vortrag ab.

Vortrag Klagenfurt. Alpen-Adria-Universität. Mittwoch, 16. Mai, 18 Uhr.

Das bereits zur Tradition gewordene Klagenfurter Mariensingen ist auch heuer wieder ein Höhepunkt im Marienmonat Mai: die eingeladenen Ensembles werden marianische Lieder in unterschiedlichsten Besetzungen darbringen. Mit dabei sind das Terzett Klang3, die Stimmen aus Kärnten, der Carinthia Chor Millstatt, das Männerquartett der Dommusik und Francka Šenk (Sopran). An der Marienorgel spielt Klaus Kuchling. Durch den Abend führt Theresia Lentsch.

Klassik Terzett Klang3 Foto © KK/Veranstalter Klagenfurt. Dom. Donnerstag, 17. Mai, 20.15 Uhr. Karten: bei den Ausführenden, im Büro der Dompfarre, Buchhandlung Heyn und im Diözesanhaus. Tel. 0676-877 279 39.

Um Kärntens "sicherste" Volksschule zu ermitteln, gibt es im Mai wieder die Bezirksausscheidungen der Kindersixherheitsolympiade 2018 und ein großes Landesfinale in Klagenfurt. Auf dem Programm stehen spannende Klassenbewerbe und Spiele, in deren Rahmen die Kinder ihr Sicherheitswissen und ihre Geschicklichkeit testen können. Bei jedem Bezirksbewerb gehen zwölf Klassen an den Start. Der Bezirkssieger qualifiziert sich für das Landesfinale am 29. Mai 2018.

Kinder/Familie Schiefling/See. Sportplatz. Donnerstag, 17. Mai, 8 bis 12 Uhr. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Eishalle in Velden statt. Alle Infos unter: www,siz.cc/kaernten.

Die Musicalfactory Kärnten präsentiert das bekannte Musical "La Cage aux Folles" (Ein Käfig voller Narren) auf der Bühne des VolXhauses Klagenfurt. Das Musical wird Musical in zwei Akten mit Musik und Songtexten von Jerry Herman zum Buch von Harvey Fierstein aufgeführt. Georges betreibt seit vielen Jahren den Club La Cage aux Folles in St. Tropez. Gefeierter Star der frivolen und glitzernden Travestie-Shows ist Georges’ Lebenspartner Albin, der als Zaza das Publikum begeistert. Eines Tages kündigt sich Besuch an: Sohn Jean-Michel, eine "Jugendsünde" Georges. Der Sprössling hat die Liebe seines Lebens gefunden: ein Mädchen namens Anne. Doch das sich ankündigende Familientreffen hat einen Haken: Der Vater der Verlobten, ein Politiker und erzkonservativer Sittenwächter, möchte die Eltern des zukünftigen Schwiegersohnes kennenlernen.

Musical La Cage aux Folles - Ein käfig voller Narren Foto © Klagenfurt. VolXhaus. Premiere am Freitag, den 18. Mai. Weitere Termine am 19., 25., 26. und 31. Mai sowie am 1., 2., 8., und 10. Juni. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Karten unter: musical.volxhaus.net

