Mehrere Feuerwehren standen am Dienstag auf dem Feistritzer Stausee im Rosental im Einsatz. Bei einem Schiff des Energieversorgers Verbund war eine große Menge Öl ausgetreten.

Dieses Schiff hat Öl verloren © Verbund

Ein großer Feuerwehreinsatz lief Dienstagnachmittag auf dem Feistritzer Stausee im Rosental. Dort hat um 13.51 Uhr ein Arbeitsschiff des Energieversorgers Verbund große Mengen an Öl verloren - man geht von dutzenden Litern aus. Das Schiff war gerade dabei, den Stausee - wie regelmäßig vorgesehen - auszubaggern. "Das Baggerschiff ist ganzjährig auf dem Stausee stationiert und baggert Sediment ab, das sich mit der Zeit am Grund ablagert", erklärt Verbund-Pressesprecher Robert Zechner. Dadurch wird verhindert, dass der See verlandet. Auch aus Hochwasserschutzgründen sei das nötig.

Diese Ölsperre wurde am Stausee errichtet Foto © Verbund

Als Ursache für den Ölaustritt wird ein technisches Gebrechen vermutet. Ein Hydraulikschlauch dürfte an der Klappe des Schiffes - es handelt sich um eine so genannte Klappschute - hängen geblieben sein. "Wir werden der genauen Ursache aber noch auf den Grund gehen", sagt Zechner. Die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz im Rosental/Ludmannsdorf, Ferlach und die Hauptfeuerwache Villach standen im Einsatz. Sie errichteten eine 300 Quadratmeter große Ölsperre und banden das Öl, damit sich dieses nicht weiter ausbreitet. Der Landeschemiker wurde verständigt. Laut Zechner bestehe aber keine Gefahr für die Umwelt. Ein Großteil des Hydrauliköls - es handelt sich um Panolin - konnte gebunden werden.

Diese Klappschute ist am Feistritzer Stausee im Einsatz Foto © Verbund

Die Ölsperren werden aber noch bis Mittwoch auf dem Stausee bleiben. Restliche kleine Ölschlieren ziehen noch in Richtung Kraftwerk - man rechnet damit, dass diese aufgrund der Strömung bis Mittwochfrüh in der Ölsperre direkt vor dem Kraftwerk aufgefangen werden können.