Für die Sendung "Hochzeit meiner besten Freundin" stattete ATV dem Kärntner Nagelstudio "Nails of Magic" einen Überraschungsbesuch ab. Zu sehen ist die Sendung am Mittwoch ab 20.15 Uhr.

Debbie (24) mit Nagelkünstlerin Nicole Harg (41) © KK

Bei ATV läuten die Hochzeitsglocken. Der TV-Sender begleitet zurzeit in der Sendung „Hochzeit meiner besten Freundin“ vier Bräute auf dem Weg zum Traualtar. Am 9. Mai gibt sich das Kärntner Paar Debbie (24) und Josef (26) das Ja-Wort vor der Kamera.

Perfekte Hochzeitsnägel dank Klagenfurter Nagelstudio

Davor schlüpfte Debbies beste Freundin Eva (23) in die Rolle der Organisatorin und Seelentrösterin. Sie vereinbarte unter anderem im Klagenfurter Nagelstudio „Nails of Magic“ einen Termin. Das kam nicht nur für die Braut selbst überraschend. Auch Betreiberin Nicole Harg war völlig von den Socken, als plötzlich ein Kamerateam vor der Türe ihres Studios stand. Händezittern kennt die 41-jährige Nagelkünstlerin jedoch nicht. Immerhin wurde sie bereits 2015 von Harald Glööckler zu einer Vernissage in Deutschland eingeladen. Harg verpasste der Braut ein klassisches "Hochzeitsfingernägeldesign" mit natürlichem Weißverlauf. Diese war davon so begeistert, dass sie dem Nagelstudio auch in Zukunft als Kundin erhalten bleibt.

Spontan im Kameralicht: Debbie und Nicole Foto © KK

Eine besondere Form der Wertschätzung

Für Harg, die seit acht Jahren in der Nageldesign-Branche tätig ist, stellt der Besuch von ATV eine Belohnung für all ihre Mühen dar. Seit zwei Jahren führt sie ihr Nagelstudio in der Paulitschgasse 4. „Ich wurde wegen der guten Bewertungen im Internet ausgewählt“, freut sich die Unternehmerin. Sie bedankt sich bei ihren Kundinnen für die Wertschätzung. „Ohne treue Kundschaft könnten kleine Unternehmen wie ich nicht überleben.“

Hochzeit meiner besten Freundin

Mittwoch, 9. Mai 2018, 20.15 Uhr bei ATV

Nails of Magic Paulitschgasse 4

9064 Klagenfurt am Wörthersee