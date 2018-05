Kleine Zeitung +

Serie geht weiter Autoscheiben eingeschlagen und Wertsachen gestohlen

Erneut wurde in der Nacht auf Dienstag inKärnten in Pkw eingebrochen. Diesmal schlugen die unbekannten Täter die Seitenscheiben zweier Fahrzeuge in Klagenfurt ein und stahlen eine Brieftasche und eine Handtasche samt Inhalt.