Die Leiterin des Geografie Instituts an der Alpe-Adria-Universität Klagenfurt, Heike Egner, wurde am Freitag entlassen. Über die Gründe wird geschwiegen. Am Institut herrscht Bestürzung und Verunsicherung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alpe-Adria-Universität Klagenfurt (Archivfoto) © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Bestürzung herrscht am Institut für Geografie an der Alpe-Adria-Universität Klagenfurt. Am Montag wurden die Mitarbeiter informiert, dass die Vorständin Heike Egner am vergangenen Freitag fristlos entlassen wurde. Über die Gründe herrscht nach wie vor Rätselraten. Egner selbst wollte keine Stellungnahme abgeben. Auch seitens der Universität selbst gebe es keine Stellungnahme, heißt es aus der Pressestelle: "Zum Schutz aller Beteiligten können wir zu laufenden Personalverfahren keine Auskunft geben." Auch offizielle Stellungnahme des Rektorats gab es keine.