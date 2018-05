Facebook

Frey und Köchl in besseren grünen Tagen © Markus Traussnig

Bei seiner Wahl zum Landessprecher der Kärntner Grünen kündigte Matthias Köchl an, dass er die Stadtparteien der Grünen in Klagenfurt und Villach mit der Landespartei fusionieren will. „Ich wurde mit mehr als 70 Prozent gewählt, das war ein klarer Auftrag“, bekräftigt er und verweist darauf, dass in der neuen Grünen Landesleitung auch viele Klagenfurter mitarbeiten würden. Dieses Faktum stimmt zwar, doch von einer Zusammenführung der Parteien will Frank Frey, Grüner Stadtrat in Klagenfurt, nichts hören. „Die anderen Parteien in Klagenfurt sind auch eigenständig, wie sollen wir ihnen da auf Augenhöhe begegnen, wenn wir wegen jeder Entscheidung bei einer Landespartei nachfragen müssten?“ Einem gleichlautenden Statut könne Frey zwar etwas abgewinnen, „ die Historie der eigenständige Partei werden wir aber nicht aufgeben.“

