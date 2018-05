Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klagenfurter unter den Verdächtigen © APA/HANS KLAUS TECHT

Bei einer Großrazzia in mehreren deutschen Bundesländern ist die Bundespolizei gegen eine mutmaßliche Schlepperbande mit Kontakten zur Reichsbürgerszene vorgegangen. Rund 800 Beamte gingen am Montagabend und Dienstagfrüh in Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gegen das Netzwerk vor, teilte die Bundespolizei in Pirna mit. Einer der Verdächtigen ist ein gebürtiger Klagenfurter.