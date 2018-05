Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helmuth Weichselbraun

Schnell und kostenlos in den See springen. Das kann man dank einer 2016 gestarteten Initiative an zwölf Standorten in Kärnten. In Kürze kommt ein neuer dazu. In Maria Wörth präsentierten Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) einen weiteren Zugang zum Wörthersee, der sich gerade in Bau befindet. Insgesamt sollen in diesem Jahr acht bis zehn neue Einstiegsstellen an Kärntner Seen geschaffen werden.