Am 1. Mai brannte gegenüber des Bischöflichen Palais in Klagenfurt eine Wohnung. Jetzt steht die Ursache fest. Ein 26-Jähriger zündete die Wohnung seiner Freundin an, als sie ins Frauenhaus flüchtete.

Der Mann hatte die Frau schon länger bedroht © KLZ/Lux

Nachdem es vergangene Woche am 1. Mai in der Wohnung eines Mehrparteienhauses gegenüber dem Bischöflichen Palais in Klagenfurt gebrannt hat, ist die Ursache geklärt. Beamte des Landeskriminalamtes konnten in Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando Klagenfurt den 26-jährigen Lebensgefährten der Wohnungsinhaberin ausforschen, der im Verdacht steht, den Brand gelegt zu haben.