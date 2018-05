Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Artlane Galerie hat Martin Janesch ein neues Geschäft eröffnet.

Martin Janesch im neuen Kunstladen © Schild

In der Artlane Galerie in der Klagenfurter Theatergasse eröffnete der "Flatbushstore". „Es ist ein Urban Art Shop, in dem es Kunstwerke gibt. Auch Platten“, sagte Projektinitiator Martin Janesch. Bei der Vernissage zur Shoperöffnung sprayte der Linzer Künstler Harald „Kami 21“ Krautgartner zur Freude von Galerist Stefan Pschernig auf eine Wand der Klagenfurter Galerie, die Mittwoch bis Samstag von 12 bis 21 Uhr geöffnet ist.