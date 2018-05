Schwer verletzte Frau konnte am Montag erstmals befragt werden. Hund der 20-Jährigen dürfte einen der zwei Täter ins Bein gebissen haben. Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht nach auch einem Täter mit Bissverletzung © Sobe

Jene junge Frau, die am Donnerstagabend in einem Wald bei St. Jakob im Rosental, brutal überfallen und schwer verletzt worden ist, konnte am Montag erstmals befragt werden.

Dabei hat die 20-Jährige einen wichtigen Hinweis gegeben, der der Polizei weiterhelfen kann. „Die Frau hat gesagt, dass ihr Hund, der sie begleitet hat, einen der Tatverdächtigen ins Bein gebissen hat“, sagt Mario Nemetz, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Die Polizei sucht daher nach einem Mann, der eine frische Bissverletzung hat. Hinweise aus der Bevölkerung und von Ärzten, die eine solche Verletzung behandelt haben könnten, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Schnittwunde am Bauch

Die 20-Jährige spazierte Donnerstag mit ihrem Hund in der Nähe ihres Wohnhauses. Dabei sah sie, wie ein Mann am Boden lag. Als sie ihn ansprach, wurde sie von hinten von einem zweiten Mann angegriffen. Die Frau - und offenbar auch ihr Hund - wehrten sich so heftig, dass die beiden Täter flüchteten

Die Frau erlitt bei dem Überfall aber eine schwere Schnittwunde im Bauch. Laut Polizei vermutlich von einem spitzen Gegenstand. Die Überfallene konnte mit dem Handy aber noch ihre Stiefmutter anrufen, die dann die Einsatzkräfte alarmierte. Das Opfer wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort hat sich ihr körperlicher Zustand seit Donnerstagabend so gebessert, dass sie am Montag erstmals befragt werden konnte.

Gegenüber ihrer Stiefmutter hat das Opfer unmittelbar nach der Tat nur eine vage Personenbeschreibung abgegeben können: Einer der beiden Täter trug eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Vom zweiten Mann gibt es keine Beschreibung. Von beiden Männern fehlt, trotz mehrerer Fahndungen, bisher jede Spur.

Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise unter 059133-203333.

