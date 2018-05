Facebook

Es wird sonnig © Weichselbraun

Der Luftdruck fällt und es gelangt labile Luft ins Land. Die Sonne gibt vorerst noch den Ton beim Wetter an. Nützen Sie den Tag für Unternehmungen im Freien und machen Sie zum Beispiel eine Radtour am Vormittag. Wichtiger Hinweis am Rande: "Pollenallergiker haben bei dem schönen Wetter ziemlich sicher schon mit verstärkten Gräserpollen zu kämpfen", warnt der Wetterexperte Werner Troger. Mit der Sonneneinstrahlung entwickeln sich im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken über dem Bergland, welche am Nachmittag bedrohlicher werden. Erst später am Tag bilden sich Regenschauer oder Gewitter. Welche Ortschaften und Regionen genau einen Regenguss abbekommen, ist nur schwer vorhersagbar. Beispielsweise im Gegendtal ist die Neigung deutlich erhöht. Wir verbleiben eindeutig auf der warmen Seite des Wetters. Die Höchstwerte schaffen etwa in Maria Saal ca. 24 Grad.