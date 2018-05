Facebook

Rund 40 Stunden stecken in jedem Vogelhaus aus Lärchenholz, das Häftlinge in Handarbeit herstellen © Weichselbraun

Tag für Tag gehen etliche Menschen an der Justizanstalt Klagenfurt vorbei, Richtung City Arkaden und Altstadt, um dort einzukaufen. Dass man auch im Gefängnis „einkaufen“ kann, wissen die wenigsten. Hinter den Gefängnismauern fertigen Häftlinge in Werkstätten unter fachkundiger Anleitung zahlreiche Qualitätsprodukte: Von Kräuterschnecken, Stehtischen, Feuerkörben über Krippen und Tiffany-Uhren bis hin zum Vogelhaus. Alles in Handarbeit.

Einige Produkte sind im Online-Shop www.jailshop.at erhältlich. „Das ist nur ein Bruchteil“, sagt der stellvertretende Anstaltsleiter Josef Gramm. „Im Haus haben wir eine größere Auswahl und man spart sich Versandkosten.“ Freilich kann man nicht einfach durchs Gefängnis bummeln, aber bei der Justizanstalt anrufen und anfragen. „Wir zeigen gerne, was wir haben. Auch Sonderaufträge sind je nach Besetzung möglich“, erklärt der Oberstleutnant.

So hat zum Beispiel ein Privater seine Sauna bauen lassen. Erst neulich haben ein inhaftierter Schlosser und die zuständige Justizwache einen Smoker-Grill entworfen und aus einem Boiler gefertigt. Ein Unikat, ebenso wie die Krippen, die im Winter heiß begehrt sind, oder die Vogelhäuschen aus Lärchenholz. Rund 40 Stunden stecken in den Unikaten, für die es eine Warteliste gibt: „Das ist das bestverkaufte Produkt im Online-Shop. Österreichweit“, sagt Gramm.

Klagenfurt: Besuch in der Gefängniswerkstatt In den Werkstätten der Justizanstalt Klagenfurt entstehen Möbel, Tische oder andere Unikate. Der stellvertretende Anstaltsleiter Josef Gramm führte die Kleine Zeitung durch die Justizanstalt.

Bis zu 200 Euro können Insassen pro Monat verdienen. Davon wurde bereits der „Vollzugsbeitrag“, also Kost und Logis, abgezogen. Gearbeitet wird in der Buchbinderei, Schlosserei, Kfz-Werkstatt, Tischlerei, Kunstbetrieb, Küche, Reinigung oder Wäscherei. Über die Hälfte des Lohnes können die Häftlinge frei verfügen, die andere bekommen sie nach der Haft – für die Zeit danach.

Motivation als Luxusgut

Mit dem Kauf eines Gefängnisproduktes trägt man zur Reintegration von Insassen bei. „Für sie ist es motivierend, wenn etwas von ihnen gekauft wird.“ Und Motivation ist im Gefängnis ein Luxusgut. Strafgefangene sind gesetzlich zur Arbeit verpflichtet, sofern sie psychisch und körperlich in der Lage sind. „Der Arbeitsalltag gibt ihnen Struktur und bereitet sie auf die Zeit danach vor. Ziel ist es, dass sie mit der Mindestsicherung auskommen.“

Auch werden Fähigkeiten gefördert oder erweitert, damit sie nicht verloren gehen. Andere entdecken ihr handwerkliches Talent, wie ein junger Mann in der Schlosserei. „Ich habe noch nie mit einem Schweißgerät gearbeitet. Es macht aber Spaß und liegt mir irgendwie.“ Außerdem vergehe so die Zeit schneller. Die Zeit, bis er wieder nach Draußen kommt.

Derzeit sind rund 300 Menschen in Klagenfurt inhaftiert, Arbeit hat aber nur die Hälfte. „Es fehlt der Platz. Unser Ziel ist es, 100 Prozent der Insassen zu beschäftigen“, meint Gramm. Der 54-Jährige hofft daher, dass der Neubau des Gefängnisses bald realisiert wird. Der Rest verbringt – bis auf wöchentliche Therapiestunden – bis zu 23 Stunden in ihren Zellen.

