Die Internetseite "Humans of New York - Menschen aus New York" begeistert seit Jahren. Nun gibt es einen Klagenfurter Ableger davon - entwickelt aus einem Projekt an der Universität.

Klagenfurt - this is us

And der Universität begann das Projekt von Gerald Pernusch und Lisa Stöckl © (c) Dieter Kulmer

Einmal pro Woche, immer Mittwochs, stellen Lisa Stöckl und Gerald Pernusch neue Menschen aus Klagenfurt vor den Vorhang. Mehr als 20 Menschen aus der Stadt haben die beiden Wahlklagenfurter bereits auf ihrer Web-Seite "Klagenfurt - This is us" (Klagenfurt - das sind wir) präsentiert. Bestehend aus Text und Bild porträtieren die zwei Studenten die Geschichten und Erfahrungen in individuellen Kurzporträts.

Das Projekt hat seinen Ursprung in den Hörsälen der Alpen Adria Universität. "Im Rahmen eines Projektseminars bei Uwe Sommersguter, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, mussten wir ein journalistisches Projekt in die Tat umsetzen. Wir arbeiten sehr gerne mit Menschen, also haben wir in Kooperation mit der Stadt ,Klagenfurt - This is us‘ ins Leben gerufen", erzählt Pernusch. Inspiriert wurden die beiden Kreativen von der bekannten Facebookseite "Humans of New York". "Die Klagenfurter haben viele interessante Geschichten zu erzählen. Wir möchten zuhören," sagt Stöckl.

Seine Geschichte erzählen kann praktisch jeder mit Wohnsitz in Klagenfurt. Die Studenten haben mittlerweile eine Facebook- und eine Instagramseite mit mehreren hundert Abonnenten eingerichtet, auf der man sowohl Zugriff auf alle erschienenen Porträts hat, als auch selbst Kontakt mit den Lesern aufnehmen kann. "Wir bekommen täglich Anfragen per Mail, schreiben aber auch selbst Leute an. Wenn sich jemand gefunden hat vereinbaren wir einen Termin für das Interview," berichtet Pernusch. Das Gespräch selbst findet meistens in einem gemütlichen Café statt. "Zwei bis drei Fragen sind Standard, alles was darüber hinaus geht, hängt vom jeweiligen Gesprächspartner ab." Die Person erzählt über ihr Leben in Klagenfurt, viele sparen nicht mit Kritik, erzählen aber auch liebenswerte Details und sie geben Einblick in ihr Innerstes. "Es ist immer wichtig unvoreingenommen zu einem Gespräch zu gehen, um auf die Person eingehen zu können. ,This is us‘ rückt die Person und ihre Geschichte in den Fokus", sagt der Student.

Das Projekt geht offiziell mit dem Ende dieses Semesters im Juni zu Ende. Doch Stöckl und Pernusch können sich durchaus vorstellen weiterzumachen. "Es gibt noch so viele Geschichten, die erzählt werden müssen, aber zwischen Uni Kursen und einem Vollzeitpraktikum ist das oft gar nicht so leicht," erzählt Stöckl.

Lisa Stöckl Die 25-jährige Tirolerin ist vor eineinhalb Jahren für die Liebe und das Studium nach Klagenfurt gekommen. Sie absolviert derzeit ein Vollzeitpraktikum bei der Kelag. "Mittlerweile habe ich Klagenfurt kennen und lieben gelernt. Die wunderschöne Altstadt und der Wörthersee laden einfach zum Bleiben ein," erzählt Stöckl. Die Porträts der Klagenfurter sind für die sie eine Herzensangelegenheit und bleiben auch nach mehr als 20 verschiedenen Gesprächspartnern im Gedächtnis. "Nach den üblichen Fragen haben sich mit manchen Gesprächspartnern auch richtig freundschaftliche Gespräche entwickelt, die mehrere Stunden gedauert haben," erinnert sich die 25-jährige.

Gerald Pernusch Der gebürtige Oberösterreicher ist seit vielen Jahren begeisterter Wahlklagenfurter. Vor sieben Jahren brach er alle seine Zelte in Traun ab und zog in die Stadt am Wörthersee. Der 22-Jährige studiert seit gut zwei Jahren Medien - und Kommunikationswissenschaften an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Neben dem Studium ist der Student außerdem noch im Verkauf tätig. "Klagenfurt ist zwar klein, aber genau das ist das Besondere. Alles ist viel persönlicher und familiärer als in einer wirklichen Großstadt wie Wien", sagt Pernusch. Genau diesen persönlichen und familiären Charakter wollen er und seine Kollegin Lisa Stöckl in "Klagenfurt- This is us" vermitteln.