Die Schöne und der Stier © KK/Dieter Kulmer

Das Salettl Theater präsentiert die Solo-Komödie "Die Schöne und der Stier" von Thomas Rau. Das Stück ist ein frischer und witziger Blick auf Europa - auf die sagenumwobene Schöne, den göttlichen Stier und auf den Kontinent der ihren Namen trägt: Europa, die legendäre Schönheit, die von Zeus in Gestalt eines Stieres geraubt wurde. Das ist jedenfalls die Version, die überall zu lesen ist. In dieser Komödie erzählt Europa erstmals, was damals wirklich los war bei ihrer legendären Entführung. Außerdem nimmt Europa das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die europäische Geschichte - von den Griechen bis hin zur EU. Auf der Bühne ist Gabriela Zaucher zu sehen. Für musikalische Umrahmung sorgt "Colours of Monochrome". Regie: Heiner Zaucher.

Theater Klagenfurt. Europahaus. Premiere, 7. Mai, 20 Uhr. Weitere Termine im Mai: 16., 25., 28., 29. Mai, 20 Uhr. Matinee am 27. 5., 11 Uhr. Termine im Juni: 7., 8., 11., 12. Juni, 20 Uhr. Karten: Tel. 0699-125 899 95.

Klagenfurt.Literarisch: Anlässlich des Jubiläumsjahres "Klagenfurt 500" finden im Robert-Musil-Literatur-Museum vier literarische Duett-Abende statt. Insgesamt acht Autoren werden ihre Texte lesen und mit dem Publikum diskutieren. Den Auftakt gestalten der Klagenfurter Autor Egyd Gstättner und der Bachmann-Publikumspreisträger 2009 und Klagenfurter Stadtschreiber des Jahres 2010, Karsten Krampitz. Der Eintritt ist frei.

Literatur Klagenfurt. Robert-Musil-Literatur-Museum. 8. Mai, 20 Uhr. Weitere Termine: 5. Juni (mit Katja Lange-Müller und Isabella Straub), 6. Juli (mit Anna Baar und Jo Lendle) und am 25. September (mit Josef Winkler und Robert Schindel.

Der Kärntner Sängerbund veranstaltet mit Unterstützung des Landes und der Landeshauptstadt Klagenfurt die zweite "Lange Nacht der Chöre". Unter dem Motto "Kärntens Chöre verzaubern die nächtliche Klagenfurter Innenstadt" lassen 54 Chöre mit über 1100 Sängern mit 70 halbstündlichen Auftritten an 14 verschiedenen Orte diese lange Nacht erklingen. Nach der feierlichen Eröffnung um 19.30 Uhr auf dem Domplatz beginnen zeitgleich die einzelnen Konzerte. In der Zeit von 20 bis 22.30 Uhr wird sowohl Traditionelles und Modernes, Geistliches und Weltliches als auch Regionales und Internationales gesungen. Jeder Chor präsentiert ein 25-minütiges Programm, das er je nach Wunsch ein oder zwei Mal auf verschiedenen Plätzen zur Aufführung bringt. Die Chöre wechseln anschließend den Ort, um nachfolgenden Chören die Bühne zu überlassen. Die Nacht endet mit einem kleinen Festakt und einem gemeinsamen Singen aller teilnehmenden Chöre um ca. 23.30 Uhr auf dem Domplatz.

Lange Nacht der Chöre © KK Klagenfurt. 9. Mai. Eröffnung um 19.30 Uhr auf dem Domplatz. 20 bis 22.30 Uhr Konzerte an 14 Orten: Dom, Spiegelsaal im Amt der Kärntner Landesregierung, ehem. Bürgerspitalskirche, Haus der Volkskultur, Burgkapelle, Burghof, BKS-Passage, Palais Ursenbeck, Bamberger Innenhof, Palais Orsini-Rosenberg, Goldene Gans, Wappensaal (Landhaus), Stadtpfarrkirche, Kärntner Heimatwerk. www.saengerbund.com

Auch heuer veranstaltet die Volkstanzgruppe Wabelsdorf das traditionelle Wabelsdorfer Frühlingsfest. Das zweitägige Fest eröffnet die Zeltfestsaison in Kärnten und bietet Unterhaltung für Jung und Alt. Am Freitag sorgt ab 21 Uhr die Gruppe "Flashback" für Stimmung. Am Sonntag beginnt das mit einer heiligen Messe um 10.30 Uhr in der Kirche in Wabelsdorf. Beim anschließenden Frühschoppen mit dem "Hauskant´n Trio" ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Am Nachmittag zeigen die Mitglieder der Volkstanzgruppe ihr tänzerisches Können. Das Kulturprogramm wird auch heuer wieder von einigen Gastvereinen aus Nah und Fern mitgestaltet.

Fest Wabelsdorf. Kulturhalle. 11. Mai, 21 Uhr und 13. Mai, ab 10.30 Uhr.

Am Samstag findet im Parkbad Krumpendorf die siebente Ausgabe des Kirschblütenlaufes statt. Binnen weniger Jahre hat es der Lauf zu weitreichender Bekanntheit geschafft. Von 600 Läufern bei der ersten Ausgabe, schafften es die Organisatoren die Teilnehmerzahl auf über 1200 Läufer und Walker zu steigern. Damit zählt der Kirschblütenlauf mittlerweile zu den größten Laufsportveranstaltungen in Kärnten. Auf dem Programm stehen Läufe über vier oder acht Kilometer, Kinderläufe und ein Nordic-Walking-Bewerb. Der Reinerlös der Veranstaltung (Nenngeld) kommt der Kärntner Kinderkrebshilfe sowie "Kärntner in Not" zugute.

Laufen Foto © Kleine Zeitung Krumpendorf. Parkbad. 12. Mai, Startzeit: ab 9.30 Uhr. Infos und Anmeldung unter www.kirschbluetenlauf.at

