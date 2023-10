Mehr als zwei Stunden lang war die Tauernautobahn (A 10) Montagnachmittag nach einem Unfall in der Nähe des Oswaldibergtunnels gesperrt. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 55-jähriger Grieche mit seinem Pkw dort von Salzburg kommend in Richtung Slowenien. Kurz nach dem Oswaldibergtunnel hielt er sein Fahrzeug auf der Sperrfläche zwischen der Abfahrt Ossiacher See und dem ersten Fahrstreifen an, um nachzusehen, wohin er weiterfahren muss.

In diesem Moment prallte ein 41-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Transporter in das Heck des stehenden Pkw. Durch den Aufprall wurde der Pkw auf die Abfahrt Ossiacher See geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Transporter prallte daraufhin gegen den bei der Abfahrt montierten Aufpralldämpfer und in weiterer Folge gegen die Betonleitwand, wo er ebenfalls zum Stillstand kam.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 41-Jährige unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht. An den Autobahnanlagen entstand Sachschaden. Die Abfahrt Ossiacher See war für den gesamten Verkehr bis 17.30 Uhr gesperrt.