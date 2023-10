Unbestimmten Grades verletzt wurde ein Klagenfurter, der in seiner Wohnung eine Stichflamme löschen wollte. Seine Frau verschüttete am Sonntagabend gegen 22 Uhr in einer Wohnung in Klagenfurt beim Kochen versehentlich Öl über den Gasherd. Die dabei entstandene Stichflamme löste sofort einen Kurzschluss der elektrischen Leitungen in der Wohnung aus.

Ihr Mann versuchte den Brand selbst zu löschen, erlitt dabei jedoch Verbrennungen unbestimmten Grades an den Händen. Beide verließen die Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Schadenshöhe unbekannt

Der Mann musste von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.