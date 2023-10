Eine kostbare Fracht, in Holzfässern gelagert, hatte heuer das historische Dampfschiff "Thalia" der Wörthersee Schifffahrt an Bord: Einen Sommer lang schaukelte darin der neue Eastbay-Rum, der dadurch bei seiner Reifung von den klimatischen Bedingungen des Wörthersees geprägt werden sollte. Dass das Experiment gelungen ist, davon konnten sich nun zahlreiche Gäste, darunter auch Minimundus-Chef Hannes Guggenberger, bei der letzten Fahrt der "Thalia" in dieser Saison mit Wörthersee-Schifffahrt-Chef und Eastbay-Geschäftsführer Franz Huditz sowie mit Kapitän Roland Schiller überzeugen.