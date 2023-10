Nach dem dramatischen Rettungseinsatz am Samstagabend im Bereich des Koschutnikturms wurden nun weitere Details bekannt. Der 74-Jährige, der mit dem Rettungshubschrauber vom Gipfel geholt werden musste, soll zuvor schon von anderen Bergsteigern vor dem Weitergehen gewarnt worden sein. Hubert Schuster, Einsatzleiter der Bergrettung Ferlach: "Zwei Bergsteiger sind dem Mann auf dem Weg zum Gipfel begegnet und wollten ihn mit ins Tal nehmen." Einer soll dem 74-Jährigen gesagt haben: "Du schaust nicht mehr fit aus, bitte dreh um, oben ist das Wetter schlecht." Doch der Kärntner habe nicht auf die Alpinisten gehört. "Einer der Bergsteiger hat von dem 74-Jährigen sogar die Telefonnummer verlangt, damit man ihn erreichen kann, falls was ist", berichtet Schuster. All das habe er im Nachhinein erfahren.