Am Samstag gegen 17.30 führte ein 43-jähriger Mann aus Klagenfurt-Land Baggerarbeiten an einem Forstweg in der Gemeinde St. Martin am Techelsberg durch.

Gegen 17.35 Uhr verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über die Arbeitsmaschine und stürzte samt dieser 20 Meter ab. Der 43-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Neben der Polizei und der Rettung stand die FF St. Martin am Techelsberg mit insgesamt 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz.