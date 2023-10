Für viele sind sie ein Hobby, aber diese Gruppe macht Videospiele zur Berufung. Die Rede ist vom Fire Totem Games, ein Games Development Team mit Sitz im Lakeside Park in Klagenfurt. Aktuell tüftelt das Team am Spiel "A Webbing Journey". "Bei 'A Webbing Journey' geht es um eine kleine Spinne, die auf verschiedene Inseln reist, herumklettert und Netze webt." Dabei handelt es sich um ein sogenanntes "Wholesome Game", also ein Spiel, das ohne Gewalt oder Kampf auskommt.

Bereits vor dem Release hat die Gruppe auf der Plattform TikTok Millionen Menschen erreicht. Doch wie viel Arbeit steckt hinter der Entwicklung eines Spiels? Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt es im Video.

Video: Zu Besuch bei Fire Totem Games