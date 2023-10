Am kommenden Wochenende heißt es endgültig Abschiednehmen von der diesjährigen Badesaison. So manch ein Betreiber hatte ob der milden Temperaturen die Saison verlängert. Doch damit ist nun Schluss. In Kärnten und Osttirol kündigt sich ein Temperatursturz an.

"Zuvor ist es noch einmal außergewöhnlich warm", sagt Nikolaus Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. Am Mittwoch werden, wie etwa im Gail- und Drautal, Höchstwerte um die 25 Grad erwartet. Ähnlich der Donnerstag und Freitag, mit 23 bis 25 Grad in Kärnten und in den niederen Lagen Osttirols.

Es kommt Regen

"Am Samstag nähert sich eine Kaltfront. Föhniger Südwestwind wird auffrischen, es wird aber noch trocken bleiben", sagt Zimmermann. Die Höchstwerte werden sich zwischen 21 und 24 Grad einpendeln. Der Wetterumschwung erfolgt dann in der Nacht auf Sonntag. Regen zieht auf, in der zweiten Nachthälfte soll Wind auffrischen. Mit Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad wird es deutlich kühler. Diese Werte entsprechen der Jahreszeit.

Ob auch mit Schnee zu rechnen ist? "Nur auf den Bergen, in höheren Lagen um 1800 Metern. Die Niederschlagsmengen halten sich in Grenzen", sagt der Meteorologe. Nach dem Temperatursturz von gut zehn Grad sollen sich die Temperaturen auf dem Niveau, das der Jahreszeit einpendeln, so Zimmermann.

Ausreißer Klagenfurt

GeoSphere Austria (vormals Zamg, Anmerkung) hat am Mittwoch eine Statistik zu den sommerlichen Oktober-Werten veröffentlicht. Bei den Landeshauptstädten erweist sich Klagenfurt als Ausreißer. Klagenfurt ist nämliche die einzige Landeshauptstadt ohne einen Sommertag, sprich ohne Temperaturen von mindestens 25 Grad. Spitzenreiter ist Eisenstadt mit vier Sommertagen im Oktober. In den weiteren Landeshauptstädten waren es ein Tag bzw. zwei Tage.