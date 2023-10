Ein 39-jähriger Klagenfurter kontaktierte über eine Dating-Plattform eine Klagenfurterin, die sich im Chat als Paar zu erkennen gab. Im weiteren Verlauf bot ihm die 29-Jährige Sex gegen einen Betrag von 600 Euro in ihrer Wohnung an. "Ihr Freund würde dabei im Nebenzimmer sein und auf sie aufpassen", heißt es im Polizeibericht. In weiterer Folge begab sich der 39-Jährige am Dienstag kurz vor 22 Uhr zur Wohnung. Vor der Wohnungstüre leistete er eine Anzahlung von 300 Euro in bar. Die Frau nahm das Geld an sich, begab sich in die Wohnung und versperrte die Türe hinter sich. Die gebotene Leistung vollbrachte sie nicht, und gab dem Opfer sein Geld auch nicht zurück.

Opfer wartete vor Tür

Der Geschädigte rief daraufhin die Polizei. Er verließ die Örtlichkeit nicht, weswegen er wusste, dass sich die Beschuldigte noch in der Wohnung befand. Da die Wohnung trotz Klopfen und dem Versuch der Kontaktaufnahme nicht geöffnet wurde, wurde die Staatsanwaltschaft Klagenfurt kontaktiert. Diese ordnete eine Hausdurchsuchung für die betreffende Wohnung an.

Daraufhin wurde die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) zur Wohnungsöffnung angefordert. Nachdem die Türe nach weiteren zahlreichen Aufforderungen nicht geöffnet worden war, wurde diese gewaltsam mit der Ramme geöffnet. In der Wohnung konnten die Beschuldigte und ihr Freund angetroffen werden. Die 29-Jährige wurde zur Polizeiinspektion gebracht. Die 300 Euro wurden sichergestellt und dem Opfer ausgehändigt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Klagenfurterin angezeigt.