Ein brutaler Raub hat sich Dienstagabend in der Klagenfurter Innenstadt ereignet. Es war um 21.45 Uhr, als die Polizei zu einem Hotel gerufen wurde. Ein Mann sei zusammengeschlagen und im Gesicht schwer verletzt worden, lautete die Meldung.

Das Opfer, ein Wiener, gab an, von einem Mann von hinten am Hals gewaltsam gepackt und mittels heftigen Fauststoß in das Gesicht niedergestreckt worden zu sein. Dem 40-Jährigen wurde in weiterer Folge am Boden liegend die Brieftasche und das Smartphone geraubt. Der Täter flüchtete in Richtung Innenstadt und ließ das Opfer verletzt zurück.

Raubgut sichergestellt

Im Zuge einer eingeleiteten Sofortfahndung konnte der Täter in einer Tankstelle angetroffen und festgenommen werden. Das erbeutete Raubgut konnte sichergestellt werden. Es war im Besitz des mutmaßlichen Täters beziehungsweise wurde am Benediktiner Markt aufgefunden, wo sich der Mann dessen entledigt hatte. Bei dem Räuber handelt es sich um einen 28-jährigen Klagenfurter. Er wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt.

Das Opfer wurde mit einer schweren Gesichtsverletzung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt. Diese werden im Laufe des Mittwochs fortgesetzt. Der 28-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.