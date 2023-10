Vor wenigen Tagen zog wieder Leben in die Universität Klagenfurt ein. Das neue Semester hat begonnen und damit auch wieder die intensive Arbeit der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH). In Klagenfurt tut sich die Vertretung der rund 12.000 Studierenden aber schwer. Denn der Verband Sozialistischer Studenten in Österreich (VSStÖ), die stimmenstärkste Fraktion bei den ÖH-Wahlen im Mai, steht derzeit ohne Mitglieder da.