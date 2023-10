"Aber ihr wollt's sie ja in kommunistische Umerziehungslager reinsetzen und von klein gleich auf als Marxisten erziehen." Die Aussage von FPÖ-Klubchef Erwin Angerer in Richtung SPÖ-Abgeordnete in der Landtagssitzung am Donnerstag sorgte für Empörung. Nach einer Sitzung der Präsidial, sie besteht aus den drei Landtagspräsidenten und den Klubobleuten der vier im Landtag vertretenen Parteien, entschuldigte sich Angerer für sein "nicht glücklich gewählte Wortwahl". Es sei ihm um die Wahlfreiheit für die Eltern gegangen, betonte er.