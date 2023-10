Schwere Verletzungen erlitt Freitagvormittag ein Mann (67) aus dem Bezirk Klagenfurt Land bei Holzarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Maria Rain. Er wollte auf einer Leiter in rund zwei Meter Höhe Schneidearbeiten durchführen, als der Baum in Bewegung geriet und der 67-Jährige mit der Leiter zu Boden fiel.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt gebracht. Es standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Maria Rain, Kirschentheuer, Göltschach und Viktring-Stein im Einsatz.