Am ersten Samstag im Oktober findet bundesweit der Zivilschutz-Probealarm statt. Einerseits soll damit die Funktionsfähigkeit der Sirenen getestet werden, andererseits den Menschen die Sirenensignale im Katastrophenfall in Erinnerung gerufen werden. Die drei Signale Warnung, Alarm und Entwarnung ertönen zwischen 12 und 12.45 Uhr.

Die Bedeutung der Signale:

• Sirenenprobe: 15 Sekunden.

• Warnung: 3 Minuten gleichbleibender Dauerton. Herannahende Gefahr! Über Radio, TV-Geräte bzw. im Internet durchgegebenen Verhaltensmaßnahmen beachten.

• Alarm: 1 Minute auf- und abschwellender Heulton. Gefahr! Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen; über Radio, TV-Geräte bzw. im Internet durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.

• Entwarnung: 1 Minute gleichbleibender Dauerton. Ende der Gefahr! Weitere Hinweise über Radio, TV-Geräte bzw. im Internet beachten.

Selbsthilfe im Notfall

"Wir haben heuer bei den Unwettern gesehen, welche tolle Arbeit die Einsatzorganisationen leisten. Sie stehen aber an ihren Leistungsgrenzen", sagt Rudolf Schober, Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes. Bürgerinnen und Bürger sollten sich daher darauf besinnen, was sie selbst tun können, um im Fall des Falles "nicht gleich auf die Hilfe von Organisationen angewiesen zu sein", so Schober.

Bei einem Stromausfall sei es etwa essenziell, Lebensmittel- und Batterievorräte und – falls notwendig – Medikamente daheim zu haben. "Heuer waren viele Keller unter Wasser. Man sollte kontrollieren, ob Kellerschächte abgedichtet sind. Hat man eine Pumpe daheim? Und kann diese bei einem Stromausfall auch betrieben werden", gibt Schober ein weiteres Beispiel. Weitere Tipps finden sich auch auf der Webseite des Zivilschutzverbandes.

Grundstückseigentümer wie auch Gemeinden seien gesetzlich dazu angehalten, Bäche abzugehen und allfällige Verklausungen etc. zu beheben. "Bei Ein- und Schutzbauten muss das Personalmanagement stimmen. Eine Kontrolle muss festgelegt werden", sagt Schober.

Rauchwarnmelder testen

Anlässlich des Zivilschutz-Probealarms und des Rauchwarnmeldertags am 13. Oktober weist die Brandverhütungsstelle des Kärntner Landesfeuerwehrverband auf die Wichtigkeit von Rauchwarnmelder hin, die seit 2012 in Kärnten in Wohn- und Aufenthaltsräumen Pflicht sind. Der Probealarm bzw. der Rauchwarnmeldertag sollen zum Anlass genommen werden, die Rauchmelder zu überprüfen.

Wie oft eine Überprüfung durchgeführt werden soll, ist abhängig vom Hersteller. "Es wird geraten, die Bedienungsanleitung durchzulesen", sagt Brandrat Michael Schneider, Leiter der Brandverhütungsstelle. Getestet wird ein Rauchwarnmelder durch das Drücken des Knopfes. Nach Ablauf der Lebenszeit, meist nach zehn Jahren, sind diese durch neue zu ersetzen. Die Melder haben sich in der Vergangenheit schon oft als Lebensretter herausgestellt – vor allem in den Nachtstunden.