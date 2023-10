Donnerstag gegen 13 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße in Klagenfurt von einer Passantin zu einem lautstarken Streit in einer Wohnung gerufen. Beim Eintreffen der Beamten konnte in einem Mehrparteienhaus die Wohnung ausfindig gemacht werden, aus der lautes Geschrei und herumfliegende Gegenstände wahrgenommen wurden. Nachdem die Wohnungstüre den Beamten von innen geöffnet worden war, konnten diese einen völlig aufgebrachten und aggressiven Mann antreffen. Dieser gab an, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen, da er lediglich einen Streit mit seiner Freundin habe.

Der 26-jährige Klagenfurter wurde von den Beamten mehrmals aufgefordert, sich zu beruhigen, um den Sachverhalt zu klären. Im Zuge dieses Gesprächs konnte im Inneren der Wohnung eine laut schreiende und weinerliche Frauenstimme wahrgenommen werden, welche angab, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin versuchte der 26-Jährige die Wohnungstüre gegen die Beamten zu schlagen. Nachdem der Klagenfurter danach auch noch Drohungen gegen die Beamten ausgesprochen hatte und mit erhobenen Fäusten gegen die Polizisten losgegangen war, nahmen diese den aggressiven Mann fest.

Suchtmittelutensilien und Machete

Im Zuge der Festnahme stürmte jedoch die 31-jährige Freundin des Festgenommenen auf die beiden Beamten zu und versuchte die Polizisten von ihrem Freund wegzureißen. Dabei schaffte es der Festgenommene, mit seinem Fuß in Richtung der Beamten zu treten, um sich der Festnahme zu entziehen. Der 26-Jährige verletzte dabei einen Beamten im Bereich des Gesichts. Sowohl der Angreifer als auch seine 31-jährige Freundin wurden mehrmals aufgefordert, ihr aggressives Verhalten einzustellen, was sie jedoch nicht taten.

Der 26-Jährige versuchte weiter, mit Tritten und Schlägen sich der Amtshandlung zu entziehen. Im Zuge dieser Rangelei traf der 26-Jährige auch den zweiten Beamten mit einem Fußtritt ins Gesicht. Erst mit erheblicher Körperkraft und nach Eintreffen weiterer Streifen konnten der Mann und die Frau unter Kontrolle gebracht werden. Im Zuge der Amtshandlung konnten die Beamten in der Wohnung noch diverse Suchtmittelutensilien sowie eine Machete, eine Gasdruckpistole und ein Butterflymesser sicherstellen. Sowohl der 26-Jährige als auch seine 31-jährige Freundin wurden festgenommen. Die beiden Polizeibeamten wurden unbestimmten Grades verletzt.