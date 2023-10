"Wer sind Sie?", fragt einer der zwei Security-Mitarbeiter am Eingang des Gemeindezentrums Schallar. Der befragte Mann stellt sich vor, der Wachmann überprüft auf seinem Handy den genannten Namen. Der Mann ist Gemeinderat in Moosburg und darf eintreten. Die Security installierte Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP) aus Sicherheitsgründen, wie er am Mittwoch vor der Gemeinderatssitzung sagte.