Der Verein Together bietet ab sofort in seinen beiden "Eat Together"-Lokalen in Villach (Drauparkstraße 2) und Klagenfurt (Rosentaler Str. 40) kostenlose Mittagsmenüs für Kinder an. Zubereitet werden diese aus Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, aber völlig in Ordnung sind. Die Produkte werden von Supermärkten geholt, kontrolliert und im Anschluss zu köstlichen Mahlzeiten verkocht. "Nahrung ist ein Grundrecht, daher kann jeder in die 'Eat Together' zum Essen kommen", sagt Obfrau Julia Petschnig. Gekocht wird Montag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Die Bezahlung basiert auf "pay-as-you-wish" Basis, das heißt, jeder bezahlt das, was er kann beziehungsweise, was es ihm wert ist. Es besteht die Möglichkeit, Essensgutscheine um fünf Euro für Menschen, die sich kein warmes Essen leisten können, zu erwerben.

Gekocht wird Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr © KK/Together

Bücher zum Essen

In Klagenfurt sind das "Eat Together" und das "Together Wortreich", unser Second Hand Buchladen, kombiniert. So werden die Kinder inmitten von Büchern auch zum Lesen animiert.

Das Prinzip der Lokale

Freiwillige holen abends Lebensmittel für mehr als 100 Mahlzeiten von Super- und Großmärkten ab und verkochen sie am nächsten Tag zu köstlichen Gerichten. Ziel ist es, jeden Tag eine Suppe sowie zwei Hauptgerichte mit Salat und Kuchen anzubieten. „Man muss bei den Gerichten spontan sein, weil wir nur das verwerten können, was wir bekommen“, sagt die Villacher Köchin mit Michaela Schimpl.