Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Samstag und Sonntag von 8.30 bis 14 Uhr kann man bei der Baby- und Kinderbörse in der Messehalle 4 in Klagenfurt günstig eingekauft werden. Das Angebot reicht von Baby- und Kinderbekleidung über Kinderwägen und Spielsachen bis hin zu Artikeln für den täglichen Gebrauch. An beiden Tagen werden ab 10.30 Uhr spannende Geschichten von Lesefuchs Theo und Leseonkel Christian für die Kinder erzählt.

Gebrauchte Kleidung, Bücher, Kuscheltiere sowie Sportgeräte und Spielsachen werden von rund 500 Ausstellern angeboten. Zusätzlich verkaufen gewerbliche Anbieter selbst produzierte Baby- und Kinderartikel. Besonders in Zeiten der Teuerung ist Second-Hand-Shopping eine große Unterstützung für viele Familien. "Auch im Sinne der Nachhaltigkeit erfreut sich unsere Babybörse immer größer werdender Beliebtheit. Meistens sind die Sachen kaum genutzt und müssen dennoch nach kurzer Zeit ausrangiert werden", erklärt Projektverantwortliche Sabrina Moser das Konzept der Veranstaltung.

Über 500 Aussteller bieten ihre Produkte an. © KK/Kärntner Messen

Jungen Eltern wird eine Plattform geboten, fast neuwertige Artikel zu verkaufen oder kostengünstig zu erwerben. Kurzentschlossene Verkäufer muss man allerdings auf die nächste Börse vertrösten: "Wir sind restlos ausgebucht, das verspricht heuer ein reichhaltiges Angebot für Käufer", sagt Moser.

Spenden für Hilfsbedürftige

Ein Fixpunkt ist die Sammelaktion des Vereins "Together", der auch bei dieser Babybörse für hilfsbedürftige Familien sammelt. Alles, was beim beliebten Kinderflohmarkt übrig bleibt und nicht verkauft wird, kann gespendet werden. Ebenso können Besucherinnen und Besucher Kleider und Sachspenden von zu Hause mitbringen und dem Verein zur Verfügung stellen.