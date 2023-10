"Ich weiß gar nicht, in welchen Stock ich jetzt zu meinem nächsten Termin muss“, sagt Klaus Friede lächelnd und eilt am Arnulfplatz Nummer 1 in Klagenfurt über die Stiegen des Amtsgebäudes. Die Floskel, wonach jemand ins kalte Wasser gesprungen ist, trifft auf ihn zu. Der 45-jährige Klagenfurter absolvierte am Montag seinen ersten Arbeitstag in der Kärntner Landesregierung – als Leiter der Gesundheitsabteilung und Chef von 200 Mitarbeitern.